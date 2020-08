Acht coronabesmettingen bij hoofdklasser Achterhoek: café en restaurant dicht

„We hebben sinds dit weekend rijkelijk veel besmettingen”, laat teammanager Casper Gerritsen van de Achterhoekse hoofdklasser weten. In eerste instantie was donderdag een speler van de hoofdmacht, met milde klachten, positief getest. De GGD is naar aanleiding hiervan een contactonderzoek gestart naar de mensen die in nauw contact zijn geweest met deze speler.

De voetballer heeft een lijst opgesteld van personen met wie hij nauwe contacten heeft gehad op een feest op 22 augustus op sportpark De Munsterman, de thuishaven van de club. Met nauwe contacten wordt bedoeld mensen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest.

Hieruit blijkt nu dat in de selectie acht spelers besmet zijn met het coronavirus. „Ze hebben gelukkig zonder uitzondering geen of slechts milde klachten”, zegt de teammanager. Café ’t Centrum uit Silvolde heeft uit voorzorg nu de deuren gesloten, evenals restaurant ’t Peeske in het naburige Beek. „Een van de spelers die positief getest is, werkt bij ’t Peeske. Vandaar dat dit besluit is genomen”, aldus Gerritsen.

Voor het eerste elftal van Silvolde geldt dat men tot en met donderdag 3 september in quarantaine moet. Spelers en staf, die betrokken waren bij de training op dinsdag 25 augustus moeten voor 10 dagen in quarantaine is verder besloten. Op het feest op 22 augustus waren ook spelers van andere Achterhoekse clubs, dus de angst is dat het virus zich nog verder heeft verspreid bij voetballers in de regio.