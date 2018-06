Populairst bij autodieven: de Land Rover

Dat blijkt uit analyses die de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) met De Telegraaf deelt op basis van de voertuigcriminaliteitscijfer van de eerste maanden van het jaar.

„Het is wel heel opvallend dat op het moment dat wij een diefstaltrend waarnemen en delen met het publiek, criminelen hun aandacht onmiddellijk verplaatsen naar een ander merk omdat ze weten dat er extra opgelet wordt. Anders kunnen wij het niet verklaren”, zegt André Bouwman van de AVc.

Range Rover Evoque

„Waar we een ruime maand terug Toyota RAV 4-eigenaren nog waarschuwden dat er al 55 ontvreemd waren, nu is dat het geval met Land Rover. Sinds half april zijn er in vier weken tijd al 39 van deze dure bolides gestolen. De Range Rover Evoque is met 16 stuks het meest geliefd, gevolgd door de Sport met zes stuks. Het is bijzonder dat het vooral om dieseluitvoeringen gaat”, stelt Bouwman.

Het ziet er ook naar uit dat criminele bendes hun kampement in bepaalde regio’s opslaan. Het valt namelijk op dat de afgelopen vier weken in Limburg maar liefst 35 BMW’s ontvreemd werden. Vorig jaar waren dat er nog ’ slechts’ tien in die provincie. Het gaat daarbij nu vooral om benzinevoertuigen die zwart of grijs zijn.

Landelijke daling

„Ondanks de explosie van diefstallen onder bepaalde merken loopt het totale aantal autodiefstallen over de gehele breedte ook de eerste vier maanden weer fors terug”, ziet Bouwman. „Met 2494 gestolen wagens is dat een daling van liefst 11,5 procent ten opzichte van vorig jaar.”

Alleen wat betreft caravans en touringcars is er een stijging waar te nemen. Zo neemt met aantal gestolen sleurhutten toe van 9 stuks in 2017 tot 22 dit jaar. Een stijging van 144%. Het aantal bussen dat ontvreemd werd verdubbelde van één naar twee.