Time: Greta Thunberg persoon van het jaar

Dat heeft het blad bekendgemaakt. De 16-jarige Zweedse krijgt de titel vanwege haar invloed op de klimaatdemonstraties en blokkades. Ze was de eerste klimaatstaker. Onder haar naam staat op de voorpagina: de kracht van de jeugd.

Vorig jaar ging de prijs naar journalisten in het algemaan: de beschermers van het vrije woord en de democratie.

In 2017 was er ook niet eeen iemand, maar werden de mensen die de MeToo affaire aan het licht brachten die de prijs in de wacht sleepten: The Silence Breakers. In 2016 kreeg Donald Trum de eretitel, Angela Merkel van ’Wir schaffen das’ in 2015.

Obama (2012 EN 2008), Marck Zuckerberg van Facebook (2010) gingen Greta voor.

Vlieger Charles Lindbergh was de eerste in 1927. Hij kreeg de erkenning voor zijn eerste vliegreis van Amerika naar Parijs.