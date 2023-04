Kamer eist dat minister haast maakt met verbeteren van beveiliging bedreigde personen

Kamerleden van links tot rechts hameren op verbeteringen, na een vernietigend rapport over de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces. Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over, kritische Kamerleden willen vooral dat er zo snel mogelijk orde op zaken wordt gesteld. Ook minister Yesilgöz zei in een reactie haast te willen maken. „Het stelsel moet fundamenteel worden vernieuwd. We starten vanwege de urgentie meteen al waar we kunnen.”

„Loodzwaar”, noemde D66-Kamerlid Sneller het debat met de minister over het harde rapport. „De overheid had een bijzondere verantwoordelijkheid.” Hij eist dat risico’s moeten worden geminimaliseerd, en noemt het ’een bemoedigende stap’ dat de minister alle aanbevelingen overneemt.

„Het toont aan dat drugscriminaliteit is doorgedrongen tot de bovenwereld”, zegt VVD-Kamerlid Michon over de moorden. „Juist de hoeders van de rechtsstaat hebben meer bescherming nodig.” Er is nog veel te doen en dat moet zo snel mogelijk, erkent de liberaal.

Excuses

„Excuses zijn meer dan terecht”, zegt PVV-Kamerlid Helder. „Die moeten in daden worden omgezet. Zo snel mogelijk, geen woorden maar daden. Ook voor agenten, die bewust informatie is onthouden. Er is geen dag te verliezen.” Het belang van opsporing is boven mensenlevens geplaatst, vindt Helder. „Dat mag nooit meer gebeuren.”

Het stelsel bewaken en beveiligen is niet berekend op dreiging anno nu, vindt CDA-Kamerlid Kuik. „De realiteit is dat we te maken hebben met drugsterreur.” Zij eist dat de NCTV zo snel mogelijk ’de hele puzzel’ ziet, omdat uit het rapport bleek dat cruciale informatie versnipperd was en daardoor niet op de juiste plek kwam.

„We hebben geen tijd te verliezen met het beveiligen van personen tegen ondermijnende criminelen”, vertelde PvdA-Kamerlid Mutluer, onder toeziend oog van advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, die tot voor kort kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B bijstonden. „Geen waarborgen, geen deals. Al snap ik ook dat een 100 procent garantie te geven is.” Volgens SP-Kamerlid Leijten is er nog een lange weg te weg. „Je kunt een organisatie veranderen, maar als je een cultuur niet verandert is het een dooie mus.”

Yesilgöz: „Er zijn grote fouten gemaakt, en daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden.” Volgens de VVD-bewindsvrouw zijn ’er al flinke stappen gezet’ om bewaken en beveiligen te verbeteren. „Maar niet voldoende, daarom moet het stelsel worden vernieuwd. We zitten in de transitie, en ik denk dat we over een paar jaar ook weer anders werken.”

OVV

Uit het snoeiharde rapport van de OVV blijkt dat er sprake was van ’gescheiden werelden’, waardoor cruciale informatie binnen politie en justitie niet op de juiste plekken terechtkwam, maar bleef hangen in verschillende organisaties. Uit het onderzoek komt pijnlijk naar voren dat in aanloop naar alle drie de aanslagen met dodelijke afloop, informatie niet of onvoldoende is gedeeld.