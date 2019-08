’Treinduwer’ Frankfurt wordt opgenomen

De 40-jarige verdachte, die sinds 2006 in Zwitserland woonde, vormt volgens aanklagers een gevaar voor de samenleving. De kans is groot dat hij door zijn aandoening weer in de fout gaat als hij vrij zou komen.

De Eritreeër kon vorige maand worden opgepakt na de aanval in een station in de Duitse stad. Daar waren een een jongetje en zijn moeder op het spoor geduwd. De vrouw kon zich nog in veiligheid brengen, maar haar kind overleefde het niet. De dader zou ook nog hebben geprobeerd een oudere vrouw van het perron te duwen.

Bekijk ook: Man die jongetje voor trein duwde werd gezocht door Zwitserse politie