Kamerlid en demissionair minister zijn is niet verboden, maar wel ongewenst

Sinds het kabinet Rutte-III demissionair is, zijn er diverse nieuwe bewindspersonen benoemd. Een aantal mensen zat al in het kabinet en schoof door naar andere ministeries, Tom de Bruijn (demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) werd van buiten aangetrokken. Maar bij demissionair staatssecretarissen Yeşilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg geldt dat zij ook geïnstalleerd zijn als Tweede Kamerlid. De demissionaire bewindspersonen hadden hun Kamerzetel bij hun overstap naar het demissionaire kabinet kunnen opgeven, maar kozen ervoor die zetels te behouden.

Rechtsgeleerden noemden die gang van zaken eerder juridisch niet mogelijk en ongrondwettelijk. Zij vinden dat Kamerleden, als controleurs van de macht, niet tegelijkertijd demissionair bewindspersoon kunnen zijn (en vice versa).

’Ongelukkig’

De Tweede Kamer vroeg aan de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, hoe de recente benoemingen zich verhouden tot de Grondwet. De rechtsgeleerden komen nu tot de conclusie dat er in de Grondwet geen regels zijn opgenomen over wie tot minister of bewindspersoon kan worden benoemd. „Het is aan de Tweede Kamer zelf om hierover desgewenst verder te beslissen, want alleen de Tweede Kamer gaat over het lidmaatschap van de Kamer.”

Wel noemt de Raad van State de gang van zaken ’uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig’. „De grondwettelijke complicaties van de recente benoemingen lijken niet tijdig en niet voldoende grondig te zijn onderkend. Ze hebben in ieder geval niet tot een expliciete en openbare weging door de Tweede Kamer of de regering geleid.”

Ook zijn Kamervragen van kritische Kamerleden ’te summier’ beantwoord, vindt de Raad van State. „De regering had dit beter moeten motiveren, zeker in het licht van de discussie die inmiddels hierover was ontstaan.” De adviseurs roepen de Tweede Kamer verder op om de regels te verduidelijken om discussies in de toekomst te voorkomen.