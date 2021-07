Man bekogelt politieauto met dakpannen

De man is met een truc in de woning gekomen. Hij belde aan bij bewoners en vroeg om een glaasje water. Toen hij eenmaal binnen was en een kop koffie kreeg, sprintte hij het dak op en begon wild te gooien met dakpannen.

De stunt liet een puinhoop achter. Niet alleen een politiewagen raakte beschadigd, ook twee andere auto’s hebben flinke deuken door de rondvliegende dakpannen gekregen.

Vergeldingsactie

De man is door de politie aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij met dakpannen is gaan gooien. Buurtbewoners vertelden tegen RTV Oost dat het vermoedelijk een vergeldingsactie is geweest. De man was een dag eerder al aangehouden door de politie in het centrum van Kampen. Hij was daar zo pissig om dat hij besloot met dakpannen te gooien.