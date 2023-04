42ste editie Rotterdamse marathon van start

De 17.000 deelnemers lopen eerst door Rotterdam-Zuid om opnieuw via de Erasmusbrug in het centrum aan te komen. De deelnemers lopen vervolgens een 'rondje' om de Kralingse Plas en finishen op de Coolsingel.

Tekst gaat verder onder de video

Winnaar

Abdi Nageeye heeft zijn titel in de marathon van Rotterdam moeten afstaan aan zijn vriend Bashir Abdi. De 34-jarige Belg was in de 42e editie van de hardloopklassieker de snelste, net als in 2021.

Abdi kwam in een tijd van 2.03.48 officieus als eerste over de finish op de Coolsingel. Daarmee bleef hij net boven zijn Europees record van 2.03.36, waarin Abdi twee jaar geleden de wedstrijd over 42,195 kilometer won in Rotterdam.

Na zijn overwinnig vierde hij het feest uitgebreid met zijn dochtertje. Bekijk de beelden hieronder.

Bereikbaarheid

De marathon heeft flinke gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. Veel wegen zijn afgesloten, en zoals elk jaar werd grote drukte verwacht. De gemeente raadde deelnemers en mensen die komen kijken dan ook aan om met het openbaar vervoer of op de fiets te komen.

Mensen die met de auto naar Rotterdam komen, kunnen volgens de gemeente het beste gebruikmaken van de gratis P+R-terreinen, zoals Kralingse Zoom, Slinge en Alexander. Vanaf daar kunnen mensen met het openbaar vervoer verder.

De weersverwachting voor vandaag was gunstig. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt volgens Weeronline tussen 10 en 13 graden.