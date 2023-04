17.000 lopers in de havenstad 42ste editie Rotterdamse marathon van start

Deelnemers rennen over de Erasmusbrug. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De 42e editie van de NN marathon van Rotterdam is zondagochtend om 10.00 uur van start gegaan bij de Erasmusbrug. Nadat Lee Towers zijn bekende You never walk alone had gezongen werd het startsignaal gegeven.