Joelia Skripal: leven op zijn kop na aanslag

Skripal (33) praatte woensdag voor het eerst met een persvertegenwoordiger, na begin maart bewusteloos te zijn gevonden op een bankje in Salisbury in gezelschap van haar vader. Ze lag twintig dagen in coma.

„Ik werd wakker met het nieuws dat we beiden waren vergiftigd’’, zegt ze in een interview met Reuters. „We mogen van geluk spreken dat we nog leven. Ons herstel verliep langzaam en buitengewoon pijnlijk.”

Geheime locatie

Skripal sprak op een geheime locatie in Londen met de verslaggever omdat ze nog altijd staatsbescherming geniet. ,,Ik probeer in het reine te komen met de desastreuze veranderingen waarmee ik zowel fysiek als emotioneel ben geconfronteerd. Daarbij kijk ik niet verder vooruit dan één dag. En ik wil ook mijn vader nog helpen totdat hij volledig is genezen. Op de langere termijn hoop ik terug te gaan naar mijn land.”

Sergej Skripal en dochter Joelia Skripal.

Skripal deed haar verhaal in het Russisch maar overhandigde de naar eigen zeggen zelfgeschreven verklaring ook op papier in het Engels en Russisch. Ze zette er na het voorlezen haar handtekening onder. Ze wilde geen vragen beantwoorden voor de camera.