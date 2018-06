’Escobar was een briljant crimineel’

Javier Bardem: ,,Escobar mag voor mij als acteur fascinerend zijn, het is ook een personage dat je na het spelen weer zo snel mogelijk van je af wilt schudden.”

Jarenlang was de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar (1949–1993) volkomen onaantastbaar: wie hem in de weg stond, werd omgekocht of afgemaakt. „Het moet een afschuwelijke man zijn geweest”, stelt Javier Bardem, die de topcrimineel gestalte geeft in Escobar. „Maar als personage fascineert hij me mateloos.”