Burgemeesters fel: ’Hou je aan regels, anders ben je aan de beurt’

Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg (rechts). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Meerdere burgemeesters van Nederlandse gemeenten zeggen niet te schromen om stevig in te grijpen als inwoners de beperkingen van het coronavirus aan hun laars lappen. Via de gemeentelijke verordening kunnen ze nu zelf ingrijpen, nadat het kabinet strengere regels heeft bepaald over samenkomst en samenscholing.