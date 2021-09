Vrouw gooit bord spaghetti over haar man heen en belandt achter tralies

De vrouw had alcohol gedronken en wist zichzelf tijdens een maaltijd met haar (volwassen) kinderen niet meer in de hand te houden. Ze kreeg het aan de stok met haar man en gooide uit frustratie een bord spaghetti over hem heen. De man raakte volgens de aanklacht ’niet gewond, hij was alleen wel doordrenkt met de vleessaus’. Ze werd gearresteerd voor huiselijk geweld.

Het koppel, al twintig jaar getrouwd, had eerder in mei ook al flinke ruzie, meldt de Amerikaanse nieuwssite The Smoking Gun. Toen sloeg Melissa Daigle (44) haar man met een bos sleutels in zijn gezicht en spuugde ze op hem.

Donderdag moest de vrouw voor de rechter verschijnen. Die oordeelde dat ze haar man niet meer mag opzoeken. Ook moet ze haar alcoholprobleem onder ogen zien en controles daartoe ondergaan. Het is nog niet duidelijk of de twee een punt zetten achter hun huwelijk.