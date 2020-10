India zoekt gevluchte man in zaak Haagse ijskastmoord

Avdhut S. wordt gezocht nu blijkt dat hij naar India is gevlucht. Ⓒ Eigen foto

MUMBAI - De politie van Mumbai heeft een verzoek bij de Indiase centrale overheid gedaan om de vervolging van Avdhut S., verdachte in de Haagse ijskastmoord, over te nemen. De Indiër, die in de hofstad zijn vrouw zou hebben vermoord, vluchtte na zijn daad naar zijn thuisland, in de overtuiging dat hij daar veilig was omdat India geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft.