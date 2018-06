’Kansloos bij Grieks’

Gymnasiast Valentijn, onze examenvlogger, meldt dat hij woensdagmorgen ’kansloos’ was bij het examen Grieks. „Ik voelde me ook een beetje zoals Odysseus; verdwaald.” Beter ging het hem af bij economie in de middag. „Een heel gemiddeld examen. Laatste opgave was nogal vervelend. Dat waren uitlegvragen en ik ben beter in rekenvragen.”

Economie mavo’ers: berg leeswerk

Op het Hilversumse Comenius College vonden de mavo’ers het economie-examen vooral een berg leeswerk. De leerlingen klaagden over de lange en vele teksten. „Je moest bijvoorbeeld een heel A4-tje lezen en daar één zin uithalen. Echt belachelijk”, vindt Merel Oosterman. „Ik weet ook echt niet hoe ik het heb gemaakt. Sommige opgaves heb ik overgeslagen, die wist ik niet. Maar ik móet wel een voldoende halen.”

Van links naar rechts: Melle, Noortje, Merel, Perry en Rick van het Comenius College in Hilversum. Voor hen zitten de examens erop. Vooraan hun lerares Harma de Groot. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Maar docente Harma de Groot stelt dat de onderwerpen leuk waren en de opgaves goed te doen. „Wel was het inderdaad een enorm talig examen. Ik hoop dat ze goed hebben gelezen. Het is vooral veel logisch denken en lezen. ,Natuurlijk zaten er ook berekeningen bij. Maar veel antwoorden kunnen al uit de tekst gehaald worden. Als je geen goede lezer bent, heb je minder goede kansen. Dat is iets van de laatste jaren. Het is een erg gevarieerd examen. Acht stukjes tekst, telkens over een nieuw onderwerp.”

’Ik sta er niet goed voor’

De vraag over box 3, belastingaftrek en schulden was volgens de leerlingen niet te doen. „Waar ging dat over”, vraagt Melle ten Holter zich af. Toch denkt ze wel dat het goed ging. „Ik hoop het in elk geval wel, want ik sta er niet zo goed voor met een 5,9.”

Bij Noortje Ybema ging het examen ’wel lekker’. „Hoewel de oude examens -die ik geoefend heb-, veel gemakkelijker waren. Klasgenoot Perry Kroesen vond het examen zelfs ’supergemakkelijk’. „Het ging super.” Ook bij Rick Stomps verliep het examen vlotjes. „Economie gaat altijd wel goed bij mij. Ik heb alles zelfs nog kunnen nakijken.”

Voor alle vijf de mavo-kandidaten zitten de examens er al op. „We hebben vakantie!”

