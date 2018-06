Koning prijst Luxemburg op eerste dag van staatsbezoek

Hij vergeleek het land met het metaal titanium. „Het is licht, maar extreem sterk. Het roest niet. En het is zo stabiel dat het extreme temperatuurwisselingen om zich heen kan verdragen”, zei Willem-Alexander, hintend op de explosieve geschiedenis die buurlanden Frankrijk en Duitsland hebben. De kleine omvang van Luxemburg, het land is na Malta het kleinste van Europa, is volgens hem ’geen zwakte maar juist een kracht’.

Bijzondere familieband

Groothertog Henri benadrukte op zijn beurt de bijzondere familieband tussen de twee vorstenhuizen. Die gaat terug tot de dertiende eeuw, maar het staatshoofd zocht het dichter bij huis. „Denk aan de hechte band die koningin Wilhelmina en koningin Juliana hadden met groothertogin Charlotte, of die koningin Beatrix had met groothertog Jean”, zei Henri. „Ik wil ook uw lieve moeder eren, prinses Beatrix, om haar meer dan dertig jaar lange toewijding aan haar land.”

Opvallend was dat de groothertog verder een nadrukkelijk pleidooi hield voor het voortzetten van nauwe politieke samenwerking tussen landen, in de Benelux, in Europa, maar ook in de Verenigde Naties. „Want Europa, en ook de rest van de wereld, heeft dat nodig.”

Ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders

De toespraken waren het hoogtepunt van de eerste dag van het staatsbezoek, die vooral was ingeruimd voor ontmoetingen met tal van hoogwaardigheidsbekleders. In het statige Groothertogelijk paleis, dat van buiten aandoet als voorbeeldkasteel voor menig legpuzzel, maar van binnen grandeur uitstraalt die Nederland niet kent, werden vrijwel alle politieke kopstukken van het kleine land ontmoet.

Ging alles dan volgens plan? Bijna. De enige wanklank was te horen over de hoed die Máxima had meegebracht. Massaal aanwezige fotografen en cameralieden konden daardoor maar moeilijk de emoties van de koningin registreren.

’Het plaatje’

Juist nu het staatsbezoek een licht programma kent en er inhoudelijk weinig harde noten gekraakt worden, is ’het plaatje’ extra belangrijk. Máxima zag er onberispelijk uit en ook bij de stadswandeling bleken de forse stiletto-naaldhakken geen horde te zijn; een gevaarlijk rooster bij een boom werd vakkundig op het laatste moment omzeild. Hier was een professional aan het ’wandelen’.

Maar ja, de hoed. De komende dagen zou Máxima voor bescheidener hoofdbedekking kiezen, werd in hofkringen gefluisterd. Enige opluchting was waar te nemen.