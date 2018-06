Trump mag kritische volgers niet blokkeren

Districtsrechter Naomi Reice Buchwald deed die uitspraak in een zaak die in juli was aangespannen door het Knight First Amendment Institute van de Columbia-universiteit en verscheidene individuele twitteraars, onder wie een sociologieprofessor, een Texaanse politiefunctionaris en een politieke singer-songwriter

Buchwald was het met de aanklagers eens dat de discussies die ontstaan door tweets van Trump moeten worden gezien als een publiek forum. Daar horen ook kritische geluiden thuis die Trump niet zinnen. Ze verwierp het argument van de advocaten van Justitie dat Trump op grond van datzelfde belangrijke wetsartikel het recht heeft mensen te weren met wie hij geen interactie wenst te hebben. Trump kan deze volgers gewoon ’muten’ zodat hij de vervelende opmerkingen zelf niet te zien krijgt en anderen wel.

@RealDonaldTrump

Volgens de media heeft Trump onder anderen de schrijvers Stephen King en Anne Rice, comédienne Rosie O’Donnell, fotomodel Chrissy Teigen, actrice Marina Sirtis en het actiecomité voor veteranen VoteVets.org. geblokkeerd. Als vastgoedtycoon was hij al een verwoede twitteraar via @RealDonaldTrump. Na zijn inauguratie werd dat account een even integraal als controversieel onderdeel van zijn presidentschap. Trump gebruikt het medium dagelijks om zijn agenda te promoten en critici te fileren.