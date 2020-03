Noorden test personeel ziekenhuis wel, kabinet moet opheldering geven

„Wij doen dat, net als een aantal andere ziekenhuizen, wel. Het grootste risico is dat ziekenhuispersoneel besmet raakt en patiënten en collega’s gaat besmetten, die dan weer de regio in gaan”, zegt arts-microbioloog prof. dr. Alex Friedrich van het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) in een interview met De Groene Amsterdammer.

Het kabinet stelt dat er wereldwijd een tekort is aan testen en testcapaciteit. „We zouden dolgraag veel meer willen testen”, zei minister-president Mark Rutte woensdag tijdens het Kamerdebat. Specifieke vragen over zorgmedewerkers zouden worden beantwoord door de inmiddels opgestapte minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij raakte onwel tijdens het debat en kwam niet meer aan de beantwoording van deze vragen toe.

Friedrich plaatst in De Groene Amsterdammer kritische vraagtekens bij de schaarste aan testen. „Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden”, zegt het hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG. „We hebben geen capaciteitsprobleem. Het kan dat een bepaald lab een tekort heeft aan bepaalde materialen, maar dat is business as usual, dat los je op. Zolang je niet afhankelijk bent van een commerciële partij is dat niet zo. We hebben zo’n partij ook niet nodig, want deze test kun je in vrijwel ieder gewoon lab doen.”

SP-Kamerlid Maarten Hijink eist opheldering van het kabinet: „We hebben snel duidelijkheid nodig over de testcapaciteit in Nederland.” Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer. Daar wil Hijink minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om opheldering vragen.