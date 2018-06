Haar kanker was ’maar een fase’, populaire blogster (24) toch overleden

Nara Almeida had al heel wat volgers toen ze op 8 augustus vorig jaar te horen kreeg dat ze aan maagkanker leed. Sindsdien heeft ze elke stap van haar behandeling gedeeld op sociale media, waar ze haar miljoenen volgers inspireerde met haar optimisme.

Zelfs toen ze na maanden vechten te horen kreeg dat de ziekte zich verspreid had naar haar andere organen, weigerde Nara op te geven. „De dokters hebben me bevestigd dat mijn toestand ernstiger geworden is, er is geen hoop op genezing”, schreef ze toen. „Maar ik herhaal het nogmaals: „Het is maar een fase. Ik ben er zeker van dat dit niet mijn einde zal worden.”

’Elke dag nieuwe kans’

In maart lag ze vijf dagen op intensive care, maar ze bleef positief. „Niets gaat boven kunnen ademen zonder apparaten. Ik ben drie dagen verdoofd geweest zonder enig besef van de buitenwereld, ik dacht dat ik verloren was, maar God heeft me een nieuwe kans gegeven. Elke dag is een nieuwe kans op verbetering.”

In haar laatste post schreef ze nog dat ze samen met haar dokters voor immunotherapie gekozen had. Een laatste strohalm waar ze zich aan vastklampte. Maar het mocht niet baten. Pedro, de vriend van Nara, maakte op Instagram bekend dat het model overleden was.

’Rust zacht mijn liefste’

„Nara is afgelopen nacht overleden”, schreef die. „Na haar lange gevecht had ik haar voor eeuwig bij mij willen hebben, maar ze verdiende de rust. Haar dood laat een grote leegte na in mijn hart maar ze al voor altijd in mij verder leven. Ze zal altijd mijn inspiratie zijn die me de wereld op een betere manier doet zien. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar kracht zal blijven overbrengen op vele mensen, want dat was haar doel. Rust zacht, mijn liefste.”