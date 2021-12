Bestuurder busje gepakt na vlucht: groep fietsers gewond bij zwaar ongeluk in Oudkarspel

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het ongeluk, net als tal van agenten. Twee fietsers hebben volgens de politie zwaar letsel; de totale groep fietsers bestond uit zo’n acht personen. De verkeersongevallendienst van de politie doet verder onderzoek. Mogelijk gaat het om een verkeerd afgelopen inhaalactie.

De verdachte ging er na de aanrijding vandoor. Dat is een strafbaar feit. De politie meldt op Twitter dat het busje later is gevonden en de bestuurder is aangehouden. Het voertuig kwam boven water na een zoekactie via Burgernet.

De politie kan tegen Noordhollands Dagblad nog niets zeggen over de staat van de bestuurder. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. „Mogelijk kunnen zij dan ook in contact worden gebracht met slachtofferhulp”, aldus een woordvoerder.

App naar onze whatsapp tiplijn (+31 613650952)