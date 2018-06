Kinderen geven granaat WOII af bij receptie

Een woordvoerder van de politie kon niet precies vertellen hoe de kinderen het explosief gevonden hebben. De granaat is tijdelijk op een stoep neergelegd, in de buurt van de jachthaven. In de buurt ligt een restaurant, maar dat hoeft volgens de woordvoerder niet ontruimd te worden.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik