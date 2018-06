Charity (15) en Bjorn (17) weer terecht

Woordvoerster van de familie, Mayana Staas, spreekt van ,,pure opluchting”. ,,Ze zijn door de politie gevonden en zijn nog niet thuis.”

Het is nog niet duidelijk waar de twee precies waren. „We krijgen later te horen wat en hoe het gaat gebeuren. Als het goed is, zitten ze nu op het politiebureau in Antwerpen. Nu is het afwachten wanneer ze naar huis mogen en hoe het verder gaat. Maar dit is het beste nieuws van de dag natuurlijk!”, aldus Staas.