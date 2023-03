Alarmerend rapport: veel meer crystal meth in Europees rioolwater

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving EMCDDA over de drugsconsumptie in 2022. Het instituut doet metingen in rioolwater in 104 steden in 21 landen. De consumptie van drugs laat sporen achter in het riool.

Volgens de metingen is de consumptie in 39 van de zestig steden waar meth is ontdekt in afvalwater, fors toegenomen. Het meest werd er gebruikt in drie steden in Tsjechië, gevolgd door steden in Litouwen, Duitsland, Turkije en Cyprus.

Extreem verslavend

Crystal meth is een extreem verslavende drug die in Nederland in zeer beperkte mate wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in de gayscene of ’chemsexscene’. De laatste meting van het Trimbos-instituut in 2020 wees uit dat 0,7 procent van de respondenten aangaf ooit een keer methamfetamine te hebben gebruikt. Dat is vergelijkbaar met het gebruik van heroïne in de groep van frequent uitgaande jongvolwassenen. Een gram kost 50 tot 150 euro, terwijl een gram coke 40 tot 50 euro kost.

Juli 2021: de politie doet in Nederweert onderzoek in een lab waar op grootschalige wijze crystal meth werd geproduceerd. Ⓒ ANP/HH

Mexicanen

Nederland speelt een hoofdrol bij de productie en distributie van crystal meth in Europa. In 2020 sloeg de hoogste baas van de Landelijke Recherche alarm in De Telegraaf over een toename van het aantal methlabs in Nederland en de betrokkenheid van Mexicaanse kartels hierbij. Nederland is geliefd vanwege de goede infrastructuur voor drugssmokkel, criminele organisaties die ervaring hebben met de productie en distributie en het milde strafklimaat.

Bekijk ook: Zo kwamen Brabantse pillenboeren in contact met Mexicaanse drugskartels

Uit het rapport van EMCDDA blijkt dat ook het gebruik van cocaïne flink is toegenomen. In 38 van de 66 landen waar coke in het rioolwater is gemeten, was er een toename te zien. De top drie landen wat betreft gebruik bestaat uit Nederland, België en Spanje. Antwerpen en Amsterdam zijn de steden met de hoogste snuifgraad.