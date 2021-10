AMBER Alert voor vermist meisje (17) uit Arnhem

De 17-jarige Karlijn wordt sinds maandag vermist. Het meisje komt volgens een woordvoerder van de politie uit Arnhem en niet uit Heveadorp, zoals eerder werd aangenomen. Donderdag wordt in elk geval in de omgeving van Oosterbeek gezocht en ook weer vanuit de lucht, aldus de politiewoordvoerder. Eerder werd ook al gezocht op de Ginkelse heide in Ede.

Via een Burgernet-melding heeft de politie mensen opgeroepen om te kijken in schuurtjes en stallen op hun erf, want daar zou de tiener zich mogelijk hebben verstopt. Woensdagavond laat is na tips gespeurd in de omgeving van Otterlo en Harskamp.

Die dorpen op de Veluwe liggen zo’n 20 kilometer van Arnhem en Heveadorp. De omgeving van Heveadorp wordt al sinds dinsdag uitgekamd door zoekteams met honden en paarden. Woensdag zijn ook een politiehelikopter, een drone en een auto met infraroodcamera ingezet. Het zoeken naar het meisje is lastig, omdat de omgeving dichtbebost is.

Het meisje is maandag weggelopen van huis. Er zijn grote zorgen over haar gezondheid, zegt de politie. Aangenomen wordt dat er geen anderen bij haar vermissing zijn betrokken. De familie van het meisje zegt tegen de Gelderlander dankbaar te zijn voor alle (zoek)hulp.