Premium Het beste van De Telegraaf

Zoeken naar allianties na tijdperk Trump Biden naar Verre Oosten: kongsi tegen Noord-Koreaanse Kim

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Zal het lachen Kim Jong-un vergaan als president Biden Zuid-Korea en Japan nader tot elkaar krijgt? Ⓒ via REUTERS

SEOUL - De Amerikaanse president Joe Biden vertrekt donderdag naar het Verre Oosten voor een bezoek aan Zuid-Korea en Japan. Het is de eerste Aziatische trip van Biden als president, die eerst met corona, vervolgens Afghanistan en nu Oekraïne steeds iets anders op zijn bordje had. En dat terwijl het een belangrijke regio voor de VS is: zowel China als Noord-Korea vormen een grote uitdaging voor Amerika.