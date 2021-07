Stikstofbeleid bedreigt boerendorpen: ’Dit is alles waar Nederland voor staat’

Akkerbouwer Jaap van Weenum: „Deze boerderij staat hier al sinds 1840. Ik moet er niet aan denken dat dit alleen maar een woonhuis zou zijn.” Ⓒ Foto’s APA

Kootwijkerbroek - Mocht het nieuw te vormen kabinet besluiten de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, dan zou in de ’stikstofgevoelige’ provincies Gelderland, Brabant en Overijssel de landbouw wel eens kunnen verdwijnen, zo waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving in een beleidsadvies. Dat zou het leven in Kootwijkerbroek, net als in veel andere ’typisch Nederlandse boerendorpen’ volledig op z’n kop zetten.