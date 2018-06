Handbaltrainer Sjaak S. geroyeerd om ontuchtverdenking

Ⓒ ANP

VENLO - Een handbalvereniging in Venlo heeft de 61-jarige trainer Sjaak S. van de club geroyeerd omdat hij wordt verdacht van onzedelijke handelingen met een 16-jarig meisje met een verstandelijke beperking. Dinsdag pakte de politie de man uit het Limburgse Baarlo op. De verdachte is als trainer actief bij de handbalvereniging en een judovereniging in Venlo.