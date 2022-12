Foutje, bedankt: lantaarnpaal én elektriciteitskastje midden op fietspad Castricum

Het fietspad wordt op een merkwaardige manier gesplitst. Ⓒ Gerard Hemmer

Castricum - In de categorie ’je had maar één taak’: een nieuw fietspad in Castricum wordt op een opmerkelijke manier gesplitst.