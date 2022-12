Dode vrouw gevonden na mogelijk schietincident in Rotterdam

Beeld ter illustratie Ⓒ Politie

ROTTERDAM - De politie heeft een dode vrouw aangetroffen in een woning aan de Treek in de Rotterdamse wijk Vreewijk nadat er melding was gedaan van een schietincident. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk is geschoten.