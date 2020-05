Mark pleegt euthanasie na zuuraanval door zijn vriendin

Mark van Dongen in gelukkiger tijden samen met zijn toenmalige vriendin Berlinah Wallace, de vrouw die hem later overgoot met zuur. Ⓒ YouTube Channel 4 News

Bristol - Dit is een verhaal uit De Telegraaf van mei 2018 Hij spreekt met tranen in z’n stem. Kees van Dongen (57) verloor zijn 29-jarige zoon Mark aan de razernij van een jaloerse ex-vriendin. De vrouw, de Zuid-Afrikaanse Berlinah Wallace (49), gooide een glas zwavelzuur over Mark van Dongen toen de jongeman in bed lag.