New York wil rietjes in de ban doen

En ook de plastic roerstaafjes, die ketens als Starbucks zo graag gebruiken, en plastic bekers lijken hun langste tijd te hebben gehad in de Democratische stad, die onder leiding staat van de socialistische burgemeester Bill de Blasio. De Democraten vinden het de hoogste tijd om het gebruik van het mileuonvriendelijke plastic terug te dringen.

Ketens als McDonalds experimenteren zelfs al met kartonnen rietjes om het plastic te vervangen. Het bedrijf zou overwegen om plastic rietjes wereldwijd te verwijderen. Restaurants in New York kunnen er ook voor kiezen helemaal geen rietjes meer uit te delen. Dat lijkt echter lastig want de Amerikanen zijn gehecht aan hun slurpende buisjes die in hun ogen een stuk hygiënischer zijn dan glazen.

Betalen niet succesvol

Eerder werd ook al geprobeerd om New Yorkers te laten betalen voor hun plastic tasjes die in de VS in grote hoeveelheden gratis worden uitgedeeld en gebruikt aan de kassa’s. Maar dat is nog niet gelukt.

In andere linkse steden als Seattle geldt al een verbod op plastic rietjes. Restaurants kunnen boetes van 100 tot 400 dollar krijgen bij overtreding. Volgens de gemeente kan er een uitzondering worden gemaakt voor gehandicapten die een rietje echt nodig hebben.