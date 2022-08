Eerste linkse president van Colombia wil economische ongelijkheid verkleinen

Conservatief-rechts Colombia houdt zijn hart vast voor het door hun gevreesde linkse beleid van de oud-burgemeester van Bogotá. Ook zijn er zorgen over het door Petro aangekondigde herstel van de diplomatieke relaties met Venezuela. De vraag is of dit gevolgen heeft voor de relatie van Bogotá met Washington, voor wie Colombia de belangrijkste bondgenoot in Zuid-Amerika is.

Verdeeldheid

Petro (62) zegt dat hij de politieke verdeeldheid in Colombia achter zich wil laten en roept op tot dialoog: "De oppositie is altijd welkom".

De progressieve Petro wil de economische ongelijkheid in Colombia verkleinen met een belastinghervorming en door baangarantie en een basisinkomen in te voeren. Colombia heeft een van de grootste inkomensverschillen tvan Latijns-Amerika. Petro wil de geprivatiseerde zorgsector terugbrengen in overheidshanden en de toegang tot het hoger onderwijs vergemakkelijken. Dit wil hij financieren door de belasting voor de rijken te verhogen.

Door landbouwhervorming wil Petro de ongelijkheid van grondbezit aanpakken. Klimaatverandering wil hij tegengaan met groene energie. Hij wil Colombia "demilitariseren" door de macht van het alom aanwezige leger in te perken.

Petro´s voormalig lidmaatschap van de guerrillabeweging M-19 baart critici zorgen. De guerrilleros waren in 1985 verantwoordelijk voor een van de grootste tragedies van het land. Bijna honderd mensen kwamen om het leven toen gewapende rebellen in het Paleis van Justitie in Bogotá leden van het Hooggerechtshof gijzelden. Petro was daar persoonlijk niet bij betrokken.

Geweld

Nu wil Petro een eind maken aan het geweld door het broze vredesakoord met de extreem-linkse guerrillabeweging FARC uit 2016 te bestendigen. Colombia wordt nog steeds geteisterd door geweld omdat dissidente FARC-leden, paramilitairen en drugskartels in het machtsvacuum zijn gesprongen.

Petro´s regering bestaat uit even veel vrouwen als mannen waardoor zijn streven naar meer gelijkheid voor vrouwen, homoseksuelen en andere achtergestelde minderheden geen loze belofte lijkt. Francia Márquez, de eerste zwarte vice-president van Colombia, is de nieuwe minister voor Vrouwengelijkheid. Cecilia López, die de Colombiaanse ambassadeur in Nederland was, is de nieuwe minister van Landbouw.