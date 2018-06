China: tijd is rijp voor top Trump en Kim

„Ik heb tegen onze Amerikaanse collega’s gezegd dat als ze het probleem willen oplossen het daar nu de tijd voor is. Als jullie vrede willen, als jullie geschiedenis willen schrijven, dan is daarvoor nu de gelegenheid”, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tijdens een persconferentie met collega Mike Pompeo in Washington.

Pompeo sprak de hoop uit dat de geplande ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni doorgaat, ook al zei de president eerder dat er een „gerede kans” bestaat dat de meeting wordt afgeblazen omdat Pyongyang zijn kernwapenarsenaal niet opruimt. Als dat zo blijkt te zijn dan zal de VS niet aarzelen weg te lopen.

’Amerikaanse volk rekent erop’

„Een slechte deal is geen optie”, aldus de oud-CIA-baas. „Het Amerikaanse volk rekent erop dat we dit goed regelen. Als de juiste overeenkomst niet op tafel komt, dan wandelen we met alle eerbied de deur uit.” Pompeo ging niet in op de vraag wie er allemaal deel gaan uitmaken van de Amerikaanse delegatie.