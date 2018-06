Turkse militairen mogen hopen op Grieks asiel

Volgens juristen betekent dat besluit ook goed nieuws voor diens zeven kompanen, omdat er nu sprake is van precedentwerking. Rechters dienen ook in de andere zaken met die uitspraak rekening te houden.

Spanning

De Turken gingen na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 met een helikopter naar Griekenland en vroegen daar asiel aan. Dat zette de betrekkingen tussen beide buurlanden onder spanning. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan eiste uitlevering. Justitie in Griekenland weigert dat tot dusver omdat de acht geen eerlijk proces te verwachten hebben.

Turkije houdt sinds begin maart twee Griekse militairen vast, die naar eigen zeggen per ongeluk de grensrivier Evros waren overgestoken. De regering in Athene spreekt van een gijzeling, die in Ankara van spionage.