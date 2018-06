Zijslaper, pas op je hartritme

De trekkrachten die ontstaan aan de hartspier in zijligging zijn mogelijk de verklaring voor het optreden van deze ritmestoornissen, ook wel ’aritmieën’ genoemd.

Dertig procent van de deelnemers aan de peiling bleek op de linker- of rechterzij te slapen, wanneer de hartritmestoornissen zich voordeden. Een onregelmatigheid in het hartritme kan leiden tot lichte of ernstige stoornissen in de pompfunctie van het hart. Van de mensen die op hun buik of rug slapen gaf 19 procent aan last te hebben van een ritmeverstoring.