Nazomer naar hoogtepunt: woensdag warmste dag sinds 18 juli

„De temperatuur stijgt woensdag naar zomerse waarden van 25 tot 28 graden en dergelijke temperaturen zijn lang geleden. De laatste keer dat het ergens in het land zo warm was is 3,5 week geleden. Op 15 augustus noteerde Arcen met 27,6 graden de hoogste augustustemperatuur. Voor De Bilt wordt het de warmste dag sinds 18 juli”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

In de huidige aangename zomerweek wordt woensdag, twee weken voor het aanbreken van de herfst, de warmste dag. „Alleen langs de noordkust en op de Waddeneilanden is het met 24 graden iets minder warm. Met deze hoge septembertemperaturen wordt het op veel plaatsen warmer dan in augustus”, aldus Van Wezel.Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe en daalt de temperatuur gestaag.

Hoogzomermaand augustus viel tegen

In hoogzomermaand augustus werd het in De Bilt niet warmer dan 25,2 graden. Deze waarde werd op 12 augustus genoteerd en dat was de laagste augustustemperatuur op het hoofdstation sinds augustus 1993.

Temperatuurrecords zullen niet sneuvelen, want op 8 september zijn wel eens tropische temperaturen genoteerd. Op deze dag in 1934 werd het in Maastricht 33,4 graden. Overigens was het vorig jaar in september nog veel warmer. Op 15 september 2020 werd het in het Brabantse Gilze-Rijen maar liefst 35,1 graden en dat was een nieuw absoluut septemberrecord.