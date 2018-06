’Mark stierf gruwelijk’

Vader Kees van Dongen met zoon Mark. Ⓒ Youtube Channel 4 News

„Mijn zoon Mark stierf de ergste dood die je je kunt voorstellen”, zegt Kees van Dongen. Marks ex-vriendin gooide in 2015 zwavelzuur over hem heen in het Engelse Bristol. Hij raakte ernstig verminkt, tot aan zijn nek toe verlamd en liet in januari 2017 euthanasie plegen vanwege ondraaglijke pijn.