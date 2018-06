Computer zoekt baan nieuwkomer

Dat verwacht niet alleen de maker van het algoritme, maar ook het Centraal Planbureau, dat woensdag een studie over het onderwerp publiceerde. Daaruit blijkt dat het bepaalde groepen in de ene regio veel makkelijker lukt een baan te vinden dan andere.

Carrières

Uit een studie naar de carrières van Irakezen en Afghanen blijkt bijvoorbeeld dat zij in Amsterdam en Rotterdam veel vaker actief zijn op de arbeidsmarkt dan in Limburg. Dat komt waarschijnlijk doordat de migranten in de steden een netwerk hebben, waarin de vacatures worden aangeboden.

Twee derde van de statushouders die in Friesland en de Achterhoek verblijven verhuist binnen tien jaar richting de Randstad, laat de studie zien. Dat is veel meer dan onder Nederlanders. Door met dit soort gegevens rekening te houden, valt een wereld te winnen, blijkt uit Zwitsers onderzoek. Daar start deze zomer een groot experiment.