’Vunzige puinhoop bij het OM’

Het schandaal handelt om voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen, die geheime relaties had met diverse hoofdofficieren van justitie, zo onthulde NRC Handelsblad. Eerder was er al ruzie in de OM-top over hoe er omgegaan was met zijn relatie met hoofdofficier Marianne Bloos, nu wordt daar nog een hoofdstuk aan toegevoegd.

Van Nimwegen nam Bloos namelijk mee op een dienstreis naar Thailand om naar een congres over mensenhandel te gaan. Dit terwijl de OM-topvrouw die eigenlijk over mensenhandel ging, niet mee mocht. Het heeft er dus de schijn van dat Bloos mee mocht omdat Van Nimwegen een oogje op haar had.

’Snel met een grote bezem erdoorheen’

„Wat een smerige, vunzige puinhoop daar bij het OM”, concludeert PVV-Kamerlid Markuszower. „Snel met een grote bezem erdoorheen.”

CDA-Kamerlid Van Dam vindt een onafhankelijk feitenonderzoek inmiddels ’onvermijdelijk’. D66-parlementariër Groothuizen vindt de laatste onthulling ’schadelijk voor het OM’. „Er moet nu snel duidelijkheid komen over de feiten. Een organisatie die beoordeelt of mensen zich aan de regels houden, moet zelf buiten iedere twijfel staan.”

’Wordt opgepakt’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft over de situatie gepraat met de OM-top. Zijn woordvoering gaat niet in op vragen, maar laat slechts weten dat de minister ’vertrouwen heeft dat dit zorgvuldig door de leiding van het OM wordt opgepakt’.