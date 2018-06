Spitstaks splijtzwam

In de strijd tegen files zou het kabinet volgens de Raad moeten overwegen om rijden in de spits duurder te maken. De VVD trapt direct op de rem. „Een spitsheffing voor automobilisten is ridicuul”, foetert VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. Ook CDA-Kamerlid Maurits von Martels ziet er geen heil in: „Daar worden wij niet vrolijk van.”

Oppositiepartij PVV ziet alweer waar het heen gaat: rekeningrijden. „Schandalig”, reageert Kamerlid Roy van Aalst als door een wesp gestoken. „Telkens komt dat vreselijke rekeningrijden weer voorbij.”

’Niet verstandig’

Ook de ANWB vindt een spitstaks niet verstandig. „Dan straf je automobilisten die gedwongen zijn om in piekuren de weg op te gaan”, zegt woordvoerder Ad Vonk.

De RAI Vereniging is wel voor beprijzing van vervoer. Voorzitter Steven van Eijck denkt dat er ook een belang is voor de schatkist: „Het verlies van miljarden aan accijnzen op fossiele brandstof is een puntje voor de overheid, omdat rond 2030 al het vervoer elektrisch zou moeten zijn.” In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen rekeningrijden voor automobilisten komt. Maar er is dus wel ruimte voor experimenten.

’Betalen naar gebruik’

Coalitiepartij D66, al jaren voorstander van de kilometerheffing, ziet daarom nog kansen. „Voor lokale proeven om te kijken wat werkt”, legt Kamerlid Matthijs Sienot uit. „Betalen naar gebruik is een belangrijk middel om te zorgen dat mensen kunnen doorrijden.”

De ChristenUnie heeft zelfs een spitstaks in het verkiezingsprogramma staan. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) denkt vooralsnog vooral aan het belonen van spitsmijders.

’Meer asfalt’

Een proefballon in Amsterdam voor een lokaal tolsysteem heeft ze direct afgewezen. De bewindsvrouw komt later nog met een uitgebreide reactie op het advies. Het pleidooi van de RLT om bestaande asfaltprojecten te heroverwegen veegt ze alvast van tafel. VVD en PVV vinden bovendien dat er meer asfalt moet komen om de files aan te pakken.

