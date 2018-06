’We zijn gekke henkie’

Het gaat om de levering van 1400 containers en 3000 subsystemen die in militaire kampen en op oefenterreinen dienstdoen als mobiele kantoren en werkplaatsen. Naar de order ter waarde van zo’n 200 miljoen euro dongen VDL uit Eindhoven en Fokker Technologies uit Papendrecht mee, maar de opdracht gaat naar het Britse Marshall.

Dat bedrijf zei de klus goedkoper te kunnen dan de Nederlandse bedrijven. Maar dat zegt niks, zegt Dezentjé Hamming. „Een ledlamp is in aanschaf ook duurder dan een gloeilamp, maar gaat veel langer mee. Het is de Nederlandse industrie gewoon niet gegund. Dit is nou hoe het niet moet.”

Cruciaal

Ze wijst op het voornemen uit het regeerakkoord om bij aanbestedingen op het gebied van defensie Nederlandse bedrijven voor te trekken. Dat kan namelijk: als de nationale veiligheid in het geding is, mag een land een uitzondering bedingen op de Europese aanbestedingsrichtlijn. „Maar het tegenovergestelde gebeurt. Terwijl Nederlandse bedrijven op het gebied van kennis en innovatie de beste zijn. Defensie kan als eerste klant onze industrie aanjagen en zo als eerste over de beste spullen beschikken. Zeker voor een klein land is dat van cruciaal belang. Maar als de overheid niet meer in onze bedrijven gelooft, wie dan wel?”

„Een land als Frankrijk heeft een sterke defensie-industrie, die overeind wordt gehouden door overheidsopdrachten. De Fransen laten de onderbroeken voor hun soldaten ook niet door Ten Cate maken.”

’Kwaliteit gaat voor snelheid’

Minister Bijleveld (Defensie) zei eerder dat deze opdracht al door het vorige kabinet in gang is gezet en dat het kabinet deze periode wel degelijk werk maakt van het beschermen van de eigen industrie. Bovendien is de prijs wel degelijk van belang en gaat het vaak sneller om materieel ’van de plank’ in het buitenland te kopen dan het door Nederlandse bedrijven te laten ontwikkelen. Maar ’kwaliteit gaat voor snelheid’, vindt Dezentjé Hamming. „Onze jongens en meiden verdienen gewoon de beste spullen. Dat is goed voor hun en onze veiligheid en voor onze economie.”

Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW is het daarmee eens. De industrie vraagt geen gunst. „Want onze producten zijn top. En als dat zo is, dan moet de Nederlandse defensie niet braver zijn dan andere EU-landen. Het is een kwestie van industriepolitiek.”

’Balen’

„Schandalig”, reageert PVV-Kamerlid Emiel van Dijk op de kwestie. „De minister laat de Nederlandse defensie-industrie keihard vallen. Voor de PVV is het helder: eigen industrie eerst.”

VVD-Kamerlid André Bosman vindt het eveneens ’balen’ dat een grote defensieorder naar een buitenlandse partij is gegaan. „Maar ik ga uit van een steeds beter wordend ondernemersklimaat in Nederland.”

Ook Bosman wijst op het voornemen uit het regeerakkoord om de ontsnappingsroute uit de Europese aanbestedingsrichtlijn ’ruimhartig te interpreteren’.

„De aanbesteding is door het vorige kabinet in de markt gezet”, zegt CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. „Daar valt nu helaas weinig aan te veranderen.”