Scepsis over mes in regelbrij zorg

Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan de papierwinkel, ze klagen al jaren over de tijdrovende regelgeving. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Een kabinetsplan om stevig te snoeien in overbodige regels in de zorg leidt tot scepsis in de Tweede Kamer. Eerdere pogingen strandden hopeloos en ook nu bestaat de vrees dat het allemaal veel te vrijblijvend is.