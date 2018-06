Energietransitie nog steeds gegijzeld door doemdenken

Het heersende denken over klimaatverandering en de daarbij behorende energietransitie wordt nog steeds gegijzeld door doemdenken. Afgelopen dinsdag was ik bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell waar je de worsteling, de verwarring en de verontwaardiging in een paar uur voorbij ziet komen. Toch denk ik steeds vaker dat, op een paar vastgeroeste fossielen na, iedereen zijn uiterste best doet om echt bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.