Friese kolonel na eeuwen herbegraven

Het lichaam van Van Aysma werd anderhalf jaar geleden in de grafkelder van de kerk in het dorpje gevonden. Een jaar eerder achterhaalde conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum al dat een helm die jarenlang aan de muur van de kerk hing van Van Aysma was. Niemand had tot die tijd echt aandacht geschonken aan het zes kilo zware unieke voorwerp.

De kelder werd tijdens restauratiewerkzaamheden ontdekt. Hij bleek tijdens een eerdere verbouwing van de kerk al eens te zijn ingestort en is vermoedelijk zonder enige zorg weer dichtgegooid. De ruimte is nu helemaal opgeknapt. Om zeker te weten dat het ging om Van Aysma heeft een nazaat van hem, Frans Lauta van Aysma (73) dna afgestaan. Hij was ook aanwezig bij de herbegrafenis.

Helm van kolonel Schelte van Aysma. Ⓒ Wikipedia / Abuwalda

Militair in het Staatse leger

Van Aysma was een militair in het Staatse leger onder de Friese stadhouders, dat streed tegen de Spanjaarden. De militair was kolonel van het Friese Nassaus-regiment, voorloper van het Regiment Johan Willem Friso. Hij stierf in 1637 tijdens het beleg van Breda.

In een lange stoet van zo’n 250 mensen en dertig leden van de Johan Willem Frisokapel werden de resten van de man in een kopie van de oorspronkelijke grafkist gisteren naar de kerk begeleid. Overal in het dorp zelf hingen de vlaggen halfstok. Het eerbetoon was zeker terecht, vond luitenant-kolonel Corstiaan de Haan. „Iedere militair die voor ons is gevallen verdient ons respect.”

