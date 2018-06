Ernstig ongeluk op A32 bij Steenwijk: zeker twee gewonden

De weg was bezaaid met auto-onderdelen. Brandweerlieden hebben de beknelde automobilist uit de auto gehaald. Het is niet duidelijk of er nog meer gewonden waren.

Dode ree

Er lag een dode ree op het wegdek. Mogelijk is het overstekende dier de oorzaak van het ongeluk.

De A32 werd ter hoogte van Steenwijk tijdelijk afgesloten in de richting van Heerenveen.