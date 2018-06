Coalitie valt Syrische legerstellingen aan

„Enkele van onze militaire stellingen tussen Albu Kamal en Hamimia zijn blootgesteld aan agressie afkomstig van vliegtuigen van de door de VS geleide coalitie”, liet het Syrische persbureau SANA op basis van een militaire bron weten.

Volgens Hezbollah, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, vonden de aanvallen plaats in de buurt van T2, een energiecentrale dicht bij de grens met Irak en zo’n 60 kilometer ten westen van de rivier de Eufraat. Daar ondersteunt de coalitie grondtroepen die vechten tegen IS.

De door de VS geleide internationale coalitie heeft de aanval niet bevestigd. Het Amerikaanse leger ontkende iets van de aanval te weten. „We hebben geen berichtgeving over een door de VS geleide aanval tegen doelen of troepen van het pro-Syrische regime”, verklaarde een woordvoerder van het Amerikaanse opperbevel.