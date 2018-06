ROME - Bij een treingeluk in de buurt van Turijn in Noord-Italië zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens twee doden gevallen. Zeker achttien personen zijn gewond geraakt, meldden Italiaanse media. Een regionale trein is bij een spoorwegovergang op een vrachtwagen gebotst en daarna met twee wagons ontspoord.