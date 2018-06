Britse politie pakt terreurverdachte op

Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse politie heeft woensdagavond een negentienjarige man opgepakt op beschuldiging van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De arrestatie vond plaats in Bishop’s Stortford, ten noorden van Londen. De man is overgebracht naar een politiebureau in Londen, laat de politie in een verklaring weten.