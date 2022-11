’Broeikasgasrecord ondanks klimaathaast in Europa’

De totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zal in 2022 opnieuw een recordhoogte bereiken, van naar schatting 40,6 miljard ton CO2. Dat hebben wetenschappers van het Global Carbon Project berekend en vrijdag gepresenteerd op de VN-klimaatconferentie. Dat betekent 1% meer uitstoot dan vorig jaar en ook iets meer dan de emissies waren in 2019, vóór de pandemie.

De blijvende groei van mondiale CO2-emissies, ondanks alle klimaathaast in Nederland en Europa, maakt het onwaarschijnlijk dat de wens van het Akkoord van Parijs nog wordt gehaald: op de huidige lijn overschrijden we volgens de groene rekenmeesters binnen negen jaar een opwarming van 1,5 graden.

Stoppen met bomenkap is een van de noodzakelijke stappen om het tij te keren, aldus professor Corinne le Queré, onderzoeker van de University of East Anglia en mede-opsteller van het rapport. „Als regeringen reageren door met de turbo aan te investeren in schone energiebronnen en bomen gaan planten, in plaats van ze te kappen, dan zouden wereldwijde emissies alsnog snel omlaag kunnen.”

Cacao

Liefhebbers van chocola krijgen een extra bittere boodschap, want volgens onderzoeksclub Trase is juist de cacao-sector verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ontbossing in Ivoorkust. Tussen 2000 en 2019 werden in het Afrikaanse land, en grootste cacaoproducent ter wereld, 2,4 miljoen hectare bos opgeslokt. Dat is een oppervlakte van meer dan de helft van Nederland.

Ⓒ ANP/HH

Volgens Cecile Renier, wetenschapper van de Université Louvain en onderzoeksleider van Trase, zijn het vooral multinationals als Cargill, Olam en Barry Callebaut die hun cacao aanvoeren uit de betreffende gebieden. En die cacao wordt voor een belangrijk deel rond Amsterdam verwerkt.

Ontbossing

Ontbossing zorgt juist voor extra uitstoot van broeikasgassen. Daarom ziet Renier graag dat cacaoverwerkers zelf investeren in bescherming van overgebleven bossen. Ook om illegale houtkap te voorkomen. „De cacaosector zou de apparatuur en de mensen kunnen financieren om het bestaande bos in productiegebieden te monitoren.”

De Global Carbon Budget wijst vooral naar Brazilië, Congo en Indonesië als grootste uitstoters van CO2 door ontbossing. De grootste opgave echter ligt bij het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen in zowel rijke als ontwikkelingslanden. Als de uitstoot nog dertig jaar hetzelfde blijft als in 2022, leidt dat volgens het groene telraam tot een opwarming van twee graden.