Parkeertarief Amsterdam naar 7,50 per uur

Bronnen in de Stopera bevestigen dat GroenLinks flink heeft moeten inleveren op het eigen streven om 10.000 parkeerplekken in de binnenstad te moeten schrappen: dat zou onhaalbaar zijn, maar stond wel in de verkiezingsplannen van de partij. Wel worden er meer autowerende maatregelen voorgesteld, zodat bepaalde delen voor de automobilist nog onbereikbaarder worden. Ook aan de parkeertarieven zou volgens ingewijden worden gesleuteld: die gaan flink omhoog.

Volgens meerdere bronnen is er bij de partijen veel consensus over de woningmarktplannen, zowel aan de ‘kneiterlinkse’ zijde van GroenLinks, PvdA en SP als bij de democraten. „Dat is tot op de komma uitonderhandeld”, luidt de verklaring. „Alle partijen kunnen er nu goed mee leven.”

Erfpacht was een van de harde onderhandelingspunten van de democraten, stelt een bron uit de linkse hoek. „Het wordt voor erfpachters voordeliger om op korte termijn over te stappen”, zo wordt vooruit gelopen op het akkoord. De vraag is in hoeverre daar gebruik van zal worden gebruikt, temeer nu het animo om over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht afgelopen tijd niet bijster groot was.

Vandaag wordt het volledige coalitie-akkoord met daarin de plannen voor de komende vier jaar in het Van Eesteren Paviljoen gepresenteerd. Op 30 mei vindt de installatie van het nieuwe stadsbestuur plaats.